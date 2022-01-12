Чи відберуть квартиру: Гетьманцев розповів про непрямі методи після податкової амністії

Після проведення податкової амністії влада України використовуватиме непрямі методи податкового контролю. Вони будуть стосуватися тільки майбутніх придбань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в інтерв'ю Радіо НВ.
"Якщо хтось купив квартиру або будинок на кошти, отримані від ухилення від сплати податків, ніхто не може відібрати цю квартиру або будинок, ніхто не може донарахувати який-небудь податок на вартість цього активу. Такого повноваження ні у податкової, ні у кого-небудь іншого немає і не буде ніколи", - сказав він.
За його словами, мова може йти мова тільки про майбутні цінні придбання, що відзначаються в реєстрах. "Це квартири, автомобілі, акції, цінні папери тощо", - пояснив Гетманцев.
Він повідомив, що на сьогоднішній день вже амністовано 1 млрд 204 млн грн в рамках податкової амністії. Зокрема, за період свят амністовано понад 100 млн грн.
Зазначимо, з 1 вересня 2021 року в Україні почалася податкова амністія (одноразове добровільне декларування фізичними особами належних їм активів з подальшою сплатою одноразового збору до держбюджету). Спецдекларування триватиме один рік до 1 вересня 2022 року.
Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що після податкової амністії українська влада має намір перевіряти джерела коштів громадян для дорогих покупок.
Зокрема до тих, хто не захоче скористатися можливістю "нульового декларування", податківці будуть застосовувати "непрямі методи" виявлення порушень - грубо кажучи, порівнювати доходи з витратами і способом життя, повідомив він.