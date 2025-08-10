Отакий "золотий вік": радник Трампа з питань криптовалюти раптово пішов у відставку

Очільник американської Ради радників з цифрових активів та головний радник президента США Дональда Трампа з питань криптовалюти Бо Хайнс раптово оголосив про свою відставку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відставка Хайнса сталася на тлі того, що адміністрація Трампа нещодавно оголосила про "золотий вік" для криптовалют в США. А робоча група з питання криптовалюти, яку очолював Хайнс, наприкінці липня публічно окреслила позицію адміністрації щодо криптовалютних активів.
Хайнс закликав регуляторний орган США з цінних паперів створили нові правила для криптовалютного ринку. Невідомо, чи стала його вимога причиною відставки. Сам Хайнс заявив, що збирається повернутися у приватний сектор.
"Служити в адміністрації президента Трампа та працювати (...) в якості виконавчого директора Ради з криптовалют Білого дому було для мене великою честю", - прокоментував він свою відставку в соцмережах.
Нагадаємо, що на початку березня президент США Дональд Трамп доручив своїм підлеглим працювати над формуванням криптовалютного резерву. Очікується, що такий резерв включатиме криптовалюти XRP, SOL і ADA.
А 18 липня Дональд Трамп підписав закон про регулювання криптовалют. Його прозвали GENIUS ACT. Одним з головних прихильників цього закону був Хайнс.
І судячи за все, саме з його ініціативи 31 липня адміністрація Трампа закликала уряд США терміново інтегрувати криптовалюту в американську економіку.