Освобожденный Балух рассказал о жестоких пытках в тюрьме

Освобожденный украинский политзаключенный и крымский активист Владимир Балух рассказал о применении к нему пыток в колонии в Российской Федерации. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в августе он был переведен из колонии в Торжке Тверской области в СИЗО в Москве.

В следственном изоляторе представитель силовых органов потребовал от украинского политзаключенного написать заявление о помиловании на имя президента России Владимира Путина или в противном случае он немедленно вернется в колонию.

"Я отказался от его предложения", - отметил Балух.

Также он рассказал, что в колонии в Торжке к нему применяли пытки, в частности, избивали, сажали на шпагат, надевали на голову мокрую наволочку и засовывали электрошокер в анальное отверстие.

Балух также подчеркнул, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ его не пыталась вербовать в заключении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что освобожденный в рамках масштабного обмена пленными украинский активист из Крыма Владимир Балух будет подавать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Российской Федерации. Подготовка пакета документов для подачи в Европейский суд по его делу ведется с 2016 года.

Кроме того, четырем освобожденным политзаключенным из Крыма купят жилье в Киеве. Жилье планируют приобрести для Олега Сенцова, Александра Кольченка, Владимира Балуха и Артура Панова, которые были освобождены из российского плена 7 сентября.