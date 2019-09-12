ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Звільнений Балух має намір подати позов до ЄСПЛ проти Росії

Новини » Суспільство    12.09.2019 - 10:35
Звільнений Балух має намір подати позов до ЄСПЛ проти Росії
Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

одготовка пакету документів для подачі в Європейський суд по його справі ведеться з 2016 року

Звільнений в рамках масштабного обміну полоненими український активіст з Криму Володимир Балух буде подавати позов в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За його словами, підготовка пакету документів для подачі в Європейський суд по його справі ведеться з 2016 року.

"Вже багато документів подано в ЄСПЛ. Але цей процес триває, ще нічого в цьому плані не завершено, була розмова з "Гельсінкської групою з прав людини". Ми працюємо разом з ними в цьому напрямку. Ми подали перші документи ще до грудня 2016 року, ще з приводу тієї статті 319 (Стаття 319 КК РФ. "Образа представника влади" - ред.), за якою мене судили ще до того, як я потрапив за ґрати. Збираємо всі документи, фіксуємо, ми домовилися, що я трохи в себе прийду і ми закінчимо роботу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що нові ID-паспорти отримають звільнені політв'язні і моряки, які втратили попередні документи під час незаконного затримання російськими властями, і ті, хто вимагає їх оновлення.

Крім того, чотирьом звільненим політв'язням з Криму куплять житло у Києві. Житло планують придбати для Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха і Артура Панова, які були звільнені з російського полону 7 вересня.

Росія в ЄСПЛ визнала окупацію Криму з 18 березня 2014 ЄСПЛ розпочав слухання у справі України проти Росії
Новини України ЕСПЧВолодимир Балух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся