Из освобожденных районов Киевской области вывезли 410 тел мирных жителей, – Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова поделилась предварительными последствиями зверств российских оккупантов в Киевской области. Обнаружили уже более четырехсот убитых мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.
"Из районов освобожденной Киевщины вывезли 410 тел погибших мирных жителей, судмедэксперты уже осмотрели 140", – заявила Венедиктова.
Спецназовцы Нацполиции 2 апреля начали зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи. В то же время городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, в частности подростков.
Западные страны осудили совершенную РФ резню в Киевской области. Тем временем президент Зеленский обратился к матерям российских военных с призывом посмотреть на зверства своих детей.
К слову, британская разведка заявила о санкционировании казней гражданских украинцев Путиным.
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