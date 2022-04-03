Зі звільнених районів Київщини вивезли 410 тіл мирних мешканців, – Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова поділилася попередніми наслідками звірств російських окупантів у Київській області. Виявили вже понад чотири сотні вбитих мирних мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.
"З районів звільненої Київщини вивезли 410 тіл загиблих мирних жителів, судмедексперти вже оглянули 140", – заявила Венедіктова.
Спецпризначенці Нацполіції 2 квітня почали зачистку звільненої від російських окупантів Бучі. Натомість міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, зокрема, підлітків.
Західні країни засудили вчинену РФ різанину в Київській області. Тим часом президент Зеленський звернувся до матерів російських військових із закликом подивитися на звірства своїх дітей.
До слова, британська розвідка заявила про санкціонування страт цивільних українців Путіним.
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