Звільнені українці отримали нові ID-паспорти

Фото: звільнені українці (РБК-Україна)

Нові документи отримали моряки і політв'язні, які втратили паспорти на території Росії

Звільнені з Росії військові моряки і політв'язні, які втратили документи під час перебування в полоні або утримання в ув'язненні, отримали нові паспорти громадянина України у формі ID-картки та паспорти для виїзду за кордон. Про це повідомляє Державна міграційна служба України (ДМС).

В ДМС відзначили, що для оперативності оформлення нових документів Держміграційна служба організувала з допомогою Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс" виїзд мобільного пункту в місця, де звільнені українці перебувають на лікуванні.

Крім того, оперативності процесу оформлення паспортних документів сприяло співпрацю з Державною податковою службою України, яка допомогла отримати реєстраційні номери облікової картки платника податків.

Фото: dmsu.gov.ua

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денисова повідомляла, що звільнені з російського полону моряки і політв'язні отримають одноразову виплату в розмірі 100 тисяч гривень. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України.

РБК-Україна писало, що чотирьом звільненим політв'язням з Криму куплять житло в Києві. Житло планують придбати для Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха і Артура Панова.