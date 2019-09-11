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Звільнені українці отримають нові ID-паспорти

Новини » Суспільство    11.09.2019 - 20:11
Звільнені українці отримають нові ID-паспорти
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нові документи отримають моряки та політв'язні, які втратили паспорти чи потребують їх оновлення

Звільнені з російського полону українські моряки та політв'язні отримають нові ID-паспорти. Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, передає РБК-Україна.

За словами Денісової, нові ID-паспорти отримають звільнені політв'язні та моряки, які втратили попередні документи під час незаконного затримання російською владою, та ті, хто потребує їх оновлення.

"Для зручності та оперативності процесу ДМС організувала виїзд мобільного пункту паспортного сервісу до місць, де хлопці проходять лікування", - написала український омбудсмен.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що звільнені з російського полону моряки та політв'язні отримають одноразову виплату у розмірі 100 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України.

Також РБК-Україна писало, що чотирьом звільненим політв'язням з Криму куплять житло в Києві. Житло планують придбати для Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха і Артура Панова, які були звільнені з російського полону 7 вересня.

Додамо, що в державній клініці "Феофанія" прооперували Едема Бекірова - звільненого з російського полону кримськотатарського активіста. Політв'язня, який мав найважчий стан здоров’я з усіх звільнених українців, перевели з реанімації до відділення інтенсивної терапії лікарні.

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