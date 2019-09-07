Освобожденные украинцы поедут обследоваться в "Феофанию", - Зеленский

Украинские политзаключенные и военнопленные моряки, которые вернулись в Украину в рамках обмена, отправятся для прохождения обследования в государственную клиническую больницу "Феофания". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по словам главы государства, освобожденные украинцы сразу же отправятся в "Феофанию" для прохождения медицинского обследования.

Кроме того, украинский омбудсмен Людмила Денисова добавила, что освобожденные моряки и политзаключенные пройдут реабилитацию после возвращения.

Напомним, ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с украинскими военнопленными моряками и политзаключенными, которые были освобождены в рамках обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией.

Как писало РБК-Украина, кроме родственников освобожденных украинцев встречал глава государства Владимир Зеленский, а также руководитель Офиса президента Андрей Богдан, глава СБУ Иван Баканов, генеральный прокурор Руслан Рябошапка и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Отметим, что уже появился список украинцев, которые вернулись в Украину. Были освобожднены 24 украинские моряки и 11 политзаключенных. В частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Эдем Бекиров, Владимир Балух и другие.