Звільнені українці поїдуть обстежуватися у "Феофанію", - Зеленський

Українські політв'язні та військовополонені моряки, які повернулися в Україну в рамках обміну, відправляться для проходження обстеження у державну клінічну лікарню "Феофанія". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає корреспондент РБК-Україна.

Так, за словами глави держави, звільнені українці відразу ж вирушать до "Феофанії" для проходження медичного обстеження.

Крім того, український омбудсмен Людмила Денисова додала, що звільнені моряки та політв'язні пройдуть реабілітацію після повернення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з українськими військовополоненими моряками та політв'язнями, які були звільнені в рамках обміну полоненими між Україною та Російською Федерацією.

Як писало РБК-Україна, окрім родичів звільнених українців зустрічав глава держави Володимир Зеленський, а також керівник Офісу президента Андрій Богдан, глава СБУ Іван Баканов, генеральний прокурор Руслан Рябошапка та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Зазначимо, що вже з'явився список українців, які повернулися в Україну. Звільнені були 24 українські моряки та 11 політв'язнів. Зокрема, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Едем Бекіров, Володимир Балух та інші.