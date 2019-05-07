Освобожденные украинские рыбаки пересекли КПВВ "Чонгар"

Херсонские рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов, которые были задержаны российскими силовиками в 2018 году и удерживались на территории оккупированного Крыма, уже пересекли КПВВ "Чонгар". Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Сообщается, что в настоящее время они ждут своих родных, чтобы вместе отправиться домой.

"Эту информацию мне подтвердили украинские пограничники", - написала Денисова.

Напомним, в оккупированном Крыму освободили херсонских рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова. Денисова сообщила, что провела телефонные переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой.

Рыбаков задержали российские пограничники еще в сентябре 2018, когда они пришвартовывали моторную лодку на крымском берегу озера Сиваш.

Как отметил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, у рыбаков начались проблемы с двигателем лодки, в результате чего их отнесло на оккупированную территорию, где они и были задержаны пограничниками ФСБ России. Российская сторона также обвинила их в "незаконном пересечении границы". Отметим, российские пограничники регулярно задерживают украинских рыбаков и предъявляют им нарушение границ.