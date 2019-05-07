Звільнені українські рибалки перетнули КПВВ "Чонгар"

Херсонські рибалки Руслан Кондратюк Андрій Морозов, які були затримані російськими силовиками в 2018 році і утримувалися на території окупованого Криму, вже перетнули КПВВ "Чонгар". Про це повідомила уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова Facebook.

Повідомляється, що в даний час вони чекають своїх рідних, щоб разом відправитися додому.

"Цю інформацію мені підтвердили українські прикордонники", - написала Денісова.

Нагадаємо, в окупованому Криму звільнили херсонських рибалок Руслана Кондратюка та Андрія Морозова. Денісова повідомила, що провела телефонні переговори з російською колегою Тетяною Москальковою.

Рибалок затримали російські прикордонники ще у вересні 2018, коли вони пришвартовували моторний човен на кримському березі озера Сиваш.

Як зазначив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, у рибалок почалися проблеми з двигуном човна, в результаті чого їх віднесло на окуповану територію, де вони і були затримані прикордонниками ФСБ Росії. Російська сторона також звинуватила їх у "незаконному перетині кордону". Зазначимо, російські прикордонники регулярно затримують українських рибалок і пред'являють їм порушення кордонів.