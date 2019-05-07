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В Крыму освободили двух херсонских рыбаков

Новости » Общество    07.05.2019 - 14:49
В Крыму освободили двух херсонских рыбаков
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Руслан Кондратюк и Андрей Морозов возвращаются домой

В оккупированном Крыму освободили херсонских рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook омбудсмена Людмилы Денисовой.

Денисова сообщила, что провела телефонные переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой.

"Она сообщила мне, что в рамках наших с ней предварительных договоренностей, были освобождены вместе со своим судном удерживаемые на территории оккупированного Крыма два херсонских рыбака - Руслан Кондратюк и Андрей Морозов", - отметила она.

Денисова добавила, что на данный момент они возвращаются в Херсонскую область.

В Крыму освободили двух херсонских рыбаков

 

Напомним, рыбаков задержали российские пограничники еще в сентябре 2018, когда они пришвартовывали моторную лодку на крымском берегу озера Сиваш.

Как отметил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, у рыбаков начались проблемы с двигателем лодки, в результате чего их отнесло на оккупированную территорию, где они и были задержаны пограничниками ФСБ России. Российская сторона также обвинила их в "незаконном пересечении границы". Отметим, российские пограничники регулярно задерживают украинских рыбаков и предъявляют им нарушение границ.

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