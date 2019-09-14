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Почти все освобожденные моряки вернутся в Одессу, - омбудсмен

Новости » Политика    14.09.2019 - 11:33
Почти все освобожденные моряки вернутся в Одессу, - омбудсмен
Фото: освобожденные моряки (president.gov.ua)

Моряки из военного госпиталя отправятся домой в Одессу

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что почти все освобожденные из российского плена украинские военные моряки в субботу вернутся домой в Одессу. Об этом она написала в своем Facebook.

Денисова отметила, что вчера в ходе встречи моряки задали ей вопрос о судьбе других граждан Украины, которые в настоящее время находятся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Омбудсмен в свою очередь отметила, что "работа в этом направлении продолжается, и сделаем все возможное и невозможное, но всех наших граждан обязательно освободим".

Почти все освобожденные моряки вернутся в Одессу, - омбудсмен

"После завтрака, из военного госпиталя почти все ребята - военные моряки - отправляются домой, в Одессу", - написала уполномоченный.

Напомним, ранее сообщалось, что освобожденные из российского плена украинские моряки дают показания Государственному бюро расследований (ГБР). Так, следователи начали допрашивать освобожденных моряков по делу "Керченского инцидента", которое было открыто по иску Андрея Портнова, экс-заместителя главы администрации Виктора Януковича.

Также РБК-Украина писало, что освобожденные из плена украинские моряки готовы дать показания в российском суде по делу, которое против них открыли в России. Сейчас следствие продолжается без участия освобожденных украинский военных.

Кроме того, координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов заявил, что их могут судить дистанционно по уголовному делу о якобы незаконном пересечении границы РФ.

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