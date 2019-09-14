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Звільнені українські моряки повернулися до Одеси

Новини » Суспільство    14.09.2019 - 16:44
Звільнені українські моряки повернулися до Одеси
Фото: зустріч звільнених моряків в Одесі (navy.mil.gov.ua)

Моряків зустрічали представники командування та громадськості, а також рідні та волонтери

У суботу, 14 вересня, звільнені з російського полону українські моряки після госпіталю повернулися до Одеси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Військово-морських сил України у Facebook.

Як повідомляється, всі звільнені члени екіпажів захоплених в Керченській протоці катерів "Нікополь" та "Бердянськ", а також буксиру "Яни Капу" прибули до Одеси.

Зазначається, що звільнених з полону моряків в Одесі зустрічали представники командування ВМС України на чолі з начальником штабу, волонтери, священнослужителів, рідні та близькі, а також представники громадськості.

"Попереду у екіпажів катерів заслужений відпочинок, після якого військові знову стануть до строю українських ВМС та продовжать виконувати завдання за призначенням", - додали у відомстві.

Звільнені українські моряки повернулися до Одеси

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що майже всі звільнені з російського полону моряки в суботу повернуться до Одеси. Вона зазначала, що моряки повернуться в Одесу відразу з військового госпіталю.

Також РБК-Україна писало, що звільнені з полону українські моряки готові дати свідчення у російському суді у справі про нібито незаконний перетин кордону, яку проти них відкрили в Росії. Зараз слідство триває без участі звільнених український військових.

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