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Освобожденные из плена украинцы смогут получить выплаты: сколько денег дадут

Фото: кадр с места недавнего обмена пленными между Украиной и РФ (t.me/minre_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Освобожденные из плена украинцы и оставшиеся в неволе смогут получить выплаты. Выбирать претендентов на получение денежной помощи будет специальная комиссия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Украинцы (применительно к которым примут положительное решение) смогут получить единовременную денежную поддержку в размере 100 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Кто сможет получить выплату:

  • украинцы, лишенные свободы в результате преступных действий агрессора;
  • семьи украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях и территории РФ по политическим мотивам, а также через общественную, политическую или профессиональную деятельность таких лиц.

Как сообщалось, 29 июня из российского плена вернулись 144 украинских защитников. Среди них 95 защитников Мариуполя и "Азовстали".

Это был самый большой обмен пленными между Россией и Украиной с момента начала полномасштабной войны.

При этом в России заявили, что в их плену находятся около 6 тысяч украинских военнослужащих.

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