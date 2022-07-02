Освобожденные из плена украинцы смогут получить выплаты: сколько денег дадут

Освобожденные из плена украинцы и оставшиеся в неволе смогут получить выплаты. Выбирать претендентов на получение денежной помощи будет специальная комиссия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Украинцы (применительно к которым примут положительное решение) смогут получить единовременную денежную поддержку в размере 100 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 29 июня из российского плена вернулись 144 украинских защитников. Среди них 95 защитников Мариуполя и "Азовстали".

Это был самый большой обмен пленными между Россией и Украиной с момента начала полномасштабной войны.

При этом в России заявили, что в их плену находятся около 6 тысяч украинских военнослужащих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.