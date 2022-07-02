Звільнені з полону українці зможуть отримати виплати: скільки грошей дадуть

Звільнені з полону українці та ті, хто ще залишається в неволі, зможуть отримати виплати. Обирати претендентів на отримання грошової допомоги буде спеціальна комісія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

"Українці (стосовно яких ухвалять позитивне рішення) зможуть одержати одноразову грошову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 29 червня з російського полону повернулися 144 українські захисники. Серед них 95 захисників Маріуполя та "Азовсталі".

Це був найбільший обмін полоненими між Росією та Україною з моменту початку повномасштабної війни.

При цьому в Росії заявили, що в їхньому полоні перебувають близько 6 тисяч українських військовослужбовців.

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