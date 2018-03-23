Освобожденные из ОРДЛО заложники просят Францию усилить давление на Россию

Вопрос освобождения заложников ОРДЛО будет поднят во время нормадського формата

Освобождены 27 декабря 2017 года из плена боевиков ОРДЛО украинские заложники обратились к Франции с просьбой усилить давление на Россию для освобождения всех украинцев. Об этом сказала первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко, передает пресс-служба парламента.

Заложники сделали обращение в пятницу, 23 марта, во время встречи с представителями делегации Французской Республики во главе с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

"Освобожденные 27 декабря 2017 года Иван Ляса, Александр Олейник, Алексей Кириченко Александр Морозов и Игорь Козловский проинформировали Жана-Ива Ле Дриана о применении пыток, физического и психологического насилия в ОРДЛО и призвали принять все возможные меры, чтобы их собратья как можно быстрее вернулись домой", - говорится в сообщении.

Также Геращенко подчеркнула, что заложники и семьи пленников обратились к Франции с просьбой усилить давление на РФ для освобождения всех украинцев, усилить санкции до полного освобождения Донбасса и Крыма, и не признавать сфальсифицированные выборы.

Отдельно на встрече участники отметили необходимость освобождения украинских журналистов Станислава Асеева и Романа Сущенко, которые по надуманным обвинениям удерживаются в ОРДЛО и РФ.

"Мы рассчитываем, что диалог в рамках нормандского формата придаст новый импульс в вопросах освобождения заложников с ОРДЛО и политических в'заключенных, содержащихся в Крыму и в РФ", - подчеркнула Геращенко.

Также на встрече присутствовали освобожденные Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, которые призывали Жана-Ива Ле Дриана не признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму 18 марта 2018 года. Они отметили необходимость усиления санкционного давления на РФ до полного освобождения всех незаконно удерживаемых украинцев, вывода российский войск с суверенной территории Украины и реинтеграции временно оккупированного Донбасса и Крыма.

В свою очередь, сестра Олега Сенцова Наталья Кочнева проинформировала французскую делегацию об ухудшении здоровья ее брата, который незаконно удерживается на крайнем севере России, где очень тяжелый климат. На просьбу французской стороны Кочнева подписала книгу, написанную Олегом Сенцовим и попросила активизировать работу по его освобождению.

Также родственники лиц, которые считаются пропавшими без вести, подняли вопрос о необходимости создания трехстороннего механизма в рамках работы гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы по поиску пропавших без вести при участии Международного Комитета Красного Креста. При этом они отметили, что этот вопрос стоит поднять в нормандском формате, так как другая сторона, в частности РФ отказывается вести конструктивный диалог по ее созданию и функционированию.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция допускает усиление санкций против России за проведение президентских выборов на территории аннексированного Крыма.