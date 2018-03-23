Звільнені з ОРДЛО заручники просять Францію посилити тиск на Росію

Питання звільнення заручників ОРДЛО буде порушене під час нормадського формату

Звільнені 27 грудня 2017 року з полону бойовиків ОРДЛО українські заручники звернулись до Франції з проханням посилити тиск на Росію задля звільнення всіх українців. Про це сказала перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко, передає прес-служба парламенту.

Заручники зробили звернення під час зустрічі із представниками делегації Французької Республіки на чолі із міністром у справах Європи та закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном.

"Звільнені 27 грудня 2017 року Іван Ляса, Олександр Олійник, Олексій Кириченко Олександр Морозов та Ігор Козловський поінформували Жана-Іва Ле Дріана про застосування тортур, фізичного та психологічного насильства в ОРДЛО та закликали вжити усіх можливих заходів, аби їхні побратими якнайшвидше повернулись додому", - йдеться у повідомленні.

Також Геращенко підкреслила, що заручники і родини бранців звернулися до Франції з проханням посилити тиск на РФ задля звільнення всіх українців, посилити санкції до повного звільнення Донбасу і Криму, і не визнавати сфальсифіковані вибори.

Окремо на зустрічі учасники відзначили необхідність звільнення українських журналістів Станіслава Асєєва та Романа Сущенка, які за надуманими обвинуваченнями утримуються в ОРДЛО та РФ.

"Ми розраховуємо, що діалог в рамках нормандського формату надасть нового імпульсу у питаннях звільнення заручників з ОРДЛО та політичних в'язнів, що утримуються в Криму та в РФ", - наголосила Геращенко.

Також на зустрічі були присутні звільнені Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз, котрі закликали Жана-Іва Ле Дріана не визнавати вибори президента РФ в окупованому Криму 18 березня 2018 року. Вони зауважили на необхідності посилення санкційного тиску на РФ до повного звільнення усіх незаконно утримуваних українців, виведення російський військ з суверенної території України та реінтеграції тимчасово окупованого Донбасу та Криму.

У свою чергу, сестра Олега Сенцова, Наталія Кочнєва поінформувала французьку делегацію про погіршення здоров’я її брата, який незаконно утримується на крайній півночі Росії, де дуже важкий клімат. На прохання французької сторони Кочнєва підписала книгу, написану Олегом Сенцовим та попросила активізувати роботу щодо його звільнення.

Також родичі осіб, що вважаються зниклими безвісти порушили питання щодо необхідності створення тристороннього механізму в рамках роботи гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи щодо пошуку зниклих безвісти за участі Міжнародного Комітету Червоного Хреста. При цьому вони зауважили, що це питання варто порушити в нормандському форматі, так як інша сторона, зокрема РФ відмовляється вести конструктивний діалог по її створенню та функціонуванню.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Франція допускає посилення санкцій проти Росії за проведення президентських виборів на території анексованого Криму.