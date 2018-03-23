Франція допускає посилення санкцій проти РФ за вибори в Криму

Глава МЗС Франції не виключає нові санкції проти Росії

Франція допускає посилення санкцій проти Російської Федерації за проведення президентських виборів на території анексованого Криму. Про це сьогодні на прес-конференції за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним повідомив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає кореспондент РБК-Україна.

"З боку Франції є ідеї про продовження і посилення секторальних санкцій, які, як відомо, були продовжені на шість нових місяців, і індивідуальних санкцій, які мають постійний характер...вони можуть бути посилені", - заявив Ле Дріан.

Він також зазначив, що низка депутатів Державної думи РФ, які були обрані на останніх парламентських виборах, вже були внесені в санкційні списки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сесії ПАРЄ обговорять агресію Росії на Донбасі і звільнення заручників. Крім того, Україна розраховує на підтримку ідеї про продовження санкцій проти РФ.