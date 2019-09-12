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Звільнені моряки готові давати свідчення в російському суді

Новини » Політика    12.09.2019 - 16:45
Звільнені моряки готові давати свідчення в російському суді
Фото: звільнені українці (РБК-Україна)

Раніше повідомлялося, що моряків можуть судити нібито через незаконний перетин кордону РФ

Українські моряки, яких 7 вересня звільнили з російського полону, заявляють, що в разі необхідності готові дати свідчення у справі, яку проти них продовжують розслідувати в Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як завив на прес-конференції у Києві, 12 вересня, командир першого дивізіону кораблів охорони рейду морського командування Денис Гриценко, моряки готові дати свідчення в разі необхідності.

"Справді нині справа в Росії триває. Слідство триває, але без моряків. Адвокати продовжують там працювати ... Якщо буде потрібна наша присутність - будь ласка, ми будемо свідчити. На території Росії нас ніхто не чекає вже, скажімо так. Якщо буде продовження, то воно буде в режимі онлайн", - сказав він.

Нагадаємо, раніше координатор групи адвокатів українських моряків Микола Полозов заявив, що їх можуть судити дистанційно по кримінальній справі про нібито незаконний перетин кордону РФ.

За його словами, це один з варіантів розвитку подій. Він вважає, що те, за яким сценарієм будуть судити моряків, залежить від переговорного процесу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що стан здоров'я моряків задовільний, але кожному потрібно час на лікування та обстеження. Також кожному з них виплатять по 100 тис. гривень допомоги.

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