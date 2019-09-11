Освобожденному политзаключенному Бекирову сделали операцию

Освобожденному политзаключенному Эдему Бекирову сделали операцию. Об этом у себя в Facebook сообщила дочь Бекирова Элеонора.

По ее словам, операцию сделали в кардиологическом отделении, она длилась пять часов. Сейчас Бекиров находится в реанимации.

"9 месяцев в застенках СИЗО не прошли бесследно для него. Это касается не только здоровья, но и психологического состояния. С ним будет работать психолог, который, я надеюсь, поможет ему морально восстановиться", - отметила она.

Напомним, крымско-татарский активист Эдем Бекиров перед обменом пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября, две недели провел на конспиративной квартире в Москве под наблюдением врача.