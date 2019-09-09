Бекирова перед обменом две недели держали на конспиративной квартире в Москве

Фото: Эдем Бекиров (УНИАН)

Бывший политзаключенный узнал об обмене заключенными между Украиной и Россией из телеэфира

Крымско-татарский активист Эдем Бекиров перед обменом пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября, две недели провел на конспиративной квартире в Москве под наблюдением врача.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крим.Реаліі".

По его словам, после заседания суда его посадили в микроавтобус и отвезли в здание ФСБ.

"После заседания суда (27 августа - ред.) судья ушел в совещательную комнату на полтора часа. Потом пришел и зачитал решение: отпустить под зобов'обязательства о явке в суд. Я был в шоке, не понял, что произошло; даже адвокаты обалдели... Меня вывели из зала суда и посадили в микроавтобус, повезли к зданию ФСБ. Вышел следователь, принес мой паспорт... Потом мы оттуда уехали. Смотрю, едем не в сторону СИЗО, а на выезд из города. Я говорю им: "Вы дорогу не перепутали? Я Симферополь хорошо знаю, мы не туда едем". Он отвечает: "Мы едем в Москву", - рассказал бывший политзаключенный.

В российскую столицу его доставили на гражданском самолете.

"Я спросил еще, есть ли у меня выбор не лететь туда. Мне сказали, что об этом даже речи быть не может, выбора у меня нет. Сели в самолет, на обычный рейс "Симферополь - Москва" - я, врач и два чекисты (сотрудники ФСБ - ред.). В Москве снова встретил бусик и отвез на конспиративную квартиру. Где она была, что это за место - я так и не понял. Мне ничего уже там не говорили, но я находился под наблюдением врачей. Мне дали возможность сообщить родным, что я оказался в Москве, потому что Ладін (адвокат - ред.) и дочка меня разыскивали. Две недели я там сидел, отдыхал и ждал", - объяснил Бекиров.