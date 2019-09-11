Звільненому політв'язню Бекірову зробили операцію

Операцію Бекірову зробили в кардіологічному відділенні
Звільненому політв'язню Едему Бекірову зробили операцію. Про це у себе в Facebook повідомила дочка Бекірова Елеонора.
За її словами, операцію зробили в кардіологічному відділенні, вона тривала п'ять годин. Зараз Бекіров знаходиться в реанімації.
"9 місяців в застінках СІЗО не пройшли безслідно для нього. Це стосується не тільки здоров'я, але і психологічного стану. З ним буде працювати психолог, який, я сподіваюся, допоможе йому морально відновитися", - зазначила вона.
Нагадаємо, кримсько-татарський активіст Едем Бекіров перед обміном полоненими між Україною і Росією, який відбувся 7 вересня, два тижні провів на конспіративній квартирі в Москві під наглядом лікаря.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 вересня в рамках обміну полоненими з РФ 35 українців повернулися додому. Так, з російського полону повернулися всі 24 моряки і 11 політв'язнів, серед яких Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Кліх і Микола Карпюк, Олексій Сизонович, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов і Артур Панов.