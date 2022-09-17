UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Освобожденное Высокополье разрушено на 80%, - ОВА

Фото: освобожденное Высокополье практически разрушено (Ярослав Янушевич/facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Освобожденное из-под оккупации Высокополье Херсонской области практически разрушено. В поселке остаются 270 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Деоккупированное Высокополье разрушено на 80%. В поселке остается проживать 270 жителей", - написал он.

По его словам, из-за постоянных обстрелов поселка оккупантов нет возможности ни восстанавливать электро- и водоснабжение, ни вернуть к работе больницы, аптеки и магазины.

"Сейчас областные власти работают над тем, чтобы восстановить свет, воду и отопление. Вчера жителям Высокополья передали гуманитарную помощь - пищевые продукты и строительные материалы для восстановления жилья", - добавил глава региона.

Как сообщалось, 4 сентября в Высокополье подняли государственный флаг Украины.

Напомним, в Высокополье Херсонской области ВСУ захватили две боевые машины десанта БМД-2, принадлежавшие российской армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область