RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Звільнене Високопілля зруйноване на 80%, - ОВА

Фото: звільнене Високопілля майже зруйноване (Ярослав Янушевич/facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Звільнене з-під окупації Високопілля Херсонської області майже зруйноване. У селищі залишаються 270 жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Деокуповане Високопілля зруйноване на 80%. У селищі залишається проживати 270 жителів", - написав він.

За його словами, через постійні обстріли селища окупантів, немає змоги ані відновлювати електро- та водопостачання, ані повернути до роботи лікарні, аптеки та магазини.

"Зараз обласна влада працює над тим, аби відновити світло, воду та опалення. Учора жителям Високопілля передали гуманітарну допомогу - харчові продукти та будівельні матеріали для відновлення житла", - додав очільник регіону.

Як повідомлялось, 4 вересня у Високопіллі підняли державний прапор України.

Нагадаємо, у Високопіллі Херсонської області ЗСУ захопили дві бойові машини десанту БМД-2, які належали російській армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область