Звільнене Високопілля зруйноване на 80%, - ОВА

Звільнене з-під окупації Високопілля Херсонської області майже зруйноване. У селищі залишаються 270 жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Деокуповане Високопілля зруйноване на 80%. У селищі залишається проживати 270 жителів", - написав він.
За його словами, через постійні обстріли селища окупантів, немає змоги ані відновлювати електро- та водопостачання, ані повернути до роботи лікарні, аптеки та магазини.
"Зараз обласна влада працює над тим, аби відновити світло, воду та опалення. Учора жителям Високопілля передали гуманітарну допомогу - харчові продукти та будівельні матеріали для відновлення житла", - додав очільник регіону.
Як повідомлялось, 4 вересня у Високопіллі підняли державний прапор України.
Нагадаємо, у Високопіллі Херсонської області ЗСУ захопили дві бойові машини десанту БМД-2, які належали російській армії.
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