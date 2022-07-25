После освобождения Змеиного через устье Быстрое прошло около 70 судов, - Кубраков

Украинские военные освободили остров Змеиный и позволили кораблям беспрепятственно плыть устьем Быстрое к Дунаю. С тех пор по каналу прошли около 70 судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Наши Вооруженные силы окончательно вернули контроль над островом Змеиный. Там стоит украинский флаг. После этого мы открыли устье Быстрое к Дунаю. Почти за две недели около 70 судов прошли по этому устью", - сказал чиновник.

Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что без освобождения острова возобновление судоходства по этому каналу не было бы возможно.