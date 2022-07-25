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Після звільнення Зміїного через гирло Бистре пройшло близько 70 суден, - Кубраков

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Понеділок 25 липня 2022 15:40
Після звільнення Зміїного через гирло Бистре пройшло близько 70 суден, - Кубраков Фото: Міністр інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Українські військові звільнили острів Зміїний та дали змогу кораблям безперешкодно плисти гирлом Бистре до Дунаю. З того часу каналом пройшли близько 70 суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

"Наші Збройні сили остаточно повернули контроль над островом Зміїний. Там стоїть український прапор. Після цього ми відкрили гирло Бистре до Дунаю. Майже за два тижні близько 70 суден пройшли по цьому гирлу", - сказав посадовець.

Глава Мінінфраструктури наголосив, що без звільнення острову відновлення судноплавства цим каналом не було б можливе.

Нагадаємо, 30 червня російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону, а пізніше наші бійці встановили на острові український прапор.

До слова, через агресію Росії проти України в портах заблоковані понад 20 млн тонн українського зерна. Завдяки експорту врожаю через річку можна частково вирішити світову кризу.

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