Для освобождения Сущенко Украина будет делать все возможное, - Гройсман

Гройсман назвал приговор Сущенко "бесчеловечным"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал приговор российского суда в отношении украинского журналиста Романа Сущенко, которого осудили на 12 лет. В своем Twitter он заявил, что Украина будет делать все возможное для освобождения журналиста.

"Очередной бессмысленный и бесчеловечный приговор. Российский суд признал Романа Сущенко "шпионом" и избрал меру наказания - 12 лет строгого режима. Будем делать все возможное, чтобы освободить Романа и установить справедливость", - написал Гройсман.

Черговий безглуздий і нелюдський вирок. Російський суд визнав Романа Сущенка «шпигуном» і обрав міру покарання - 12 років суворого режиму. Будемо робити все можливе, аби визволити Романа і встановити справедливість.#FreeSushchenko pic.twitter.com/47gxkI0a5N — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 4, 2018

Напомним, в понедельник, 4 июня, украинского журналиста Романа Сущенко в Российской Федерации приговорили к 12 годам тюрьмы.

Впоследствии представитель Сущенко в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин заявил, что украинского журналиста могут обменять на руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Отметим, Сущенко (корреспондент информационного агентства "Укринформ") был задержан в РФ в октябре 2016 года по подозрению в шпионаже. В РФ также считают Сущенко кадровым сотрудником украинской разведки, который, по версии следствия, якобы занимался сбором секретных сведений о деятельности войск РФ.