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Для освобождения Сущенко Украина будет делать все возможное, - Гройсман

НовостиОбщество    04.06.2018 - 17:24
Фото: Роман Сущенко (УНИАН)
Фото: Роман Сущенко (УНИАН)

Гройсман назвал приговор Сущенко "бесчеловечным"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал приговор российского суда в отношении украинского журналиста Романа Сущенко, которого осудили на 12 лет. В своем Twitter он заявил, что Украина будет делать все возможное для освобождения журналиста.

"Очередной бессмысленный и бесчеловечный приговор. Российский суд признал Романа Сущенко "шпионом" и избрал меру наказания - 12 лет строгого режима. Будем делать все возможное, чтобы освободить Романа и установить справедливость", - написал Гройсман.

Напомним, в понедельник, 4 июня, украинского журналиста Романа Сущенко в Российской Федерации приговорили к 12 годам тюрьмы.

Впоследствии представитель Сущенко в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин заявил, что украинского журналиста могут обменять на руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Отметим, Сущенко (корреспондент информационного агентства "Укринформ") был задержан в РФ в октябре 2016 года по подозрению в шпионаже. В РФ также считают Сущенко кадровым сотрудником украинской разведки, который, по версии следствия, якобы занимался сбором секретных сведений о деятельности войск РФ.

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Теги публикации: Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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