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Для визволення Сущенка Україна робитиме все можливе, - Гройсман

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 17:24
Фото: Роман Сущенко (УНІАН)
Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

Гройсман назвав вирок Сущенку "нелюдським"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував вирок російського суду щодо українського журналіста Романа Сущенка, якого засудили на 12 років. У своєму Twitter він заявив, що Україна робитиме все можливе для визволення журналіста.

"Черговий безглуздий і нелюдський вирок. Російський суд визнав Романа Сущенка "шпигуном" і обрав міру покарання - 12 років суворого режиму. Будемо робити все можливе, аби визволити Романа і встановити справедливість", - написав Гройсман.

Нагадаємо, у понеділок, 4 червня, українського журналіста Романа Сущенка в Російській Федерації засудили до 12 років в'язниці.

Згодом представник Сущенка в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін заявив, що українського журналіста можуть обміняти на керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Відзначимо, Сущенко (кореспондент інформаційного агентства "Укрінформ") був затриманий у РФ в жовтні 2016 року за підозрою в шпигунстві. У РФ також вважають Сущенка кадровим співробітником української розвідки, котрий, за версією слідства, нібито займався збором таємних відомостей про діяльність військ РФ. 

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Теги публікації: Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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