Освобождение острова Змеиный. В ВСУ показали, как проходила операция (видео)

К участию в операции по освобождению острова были привлечены:

группировка сил ВМС;











логистического обеспечения российских военных на острове.

"На этом этапе точной работой БПЛА "Байрактар" и с применением партнерской вооруженной помощи и отечественных технологий были поражены 4 быстроходных патрульных катера типа "Раптор", скоростной десантный катер на воздушном каверне типа "Серна", существенные повреждения получил фрегат "Адмирал Эссен", новый современный буксир "спасатель Василий Бех" переведен в подводный флот", - рассказали в ОК "Юг".

Тем не менее, по данным разведки, России удалось доставить на о. Змеиный около трех десятков единиц техники, включая ЗРК "Тор-М2", "Панцирь-С1", "Град" и "Торнадо".

Российские войска планировали создать на острове мощную ПВО для прикрытия корабельной группировки в море. Однако планы оккупантов провалились.

В условиях нанесения противником авиационных, ракетных ударов, радиоэлектронного подавления, ограниченного маневра своих артиллерийских огневых средств цель операции была достигнута, путем постоянного огневого воздействия, нарушения логистического обеспечения между материковой частью и гарнизоном противника на острове.

В ходе успешной операции ВСУ было уничтожено: