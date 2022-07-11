Звільнення острова Зміїний. У ЗСУ показали, як проходила операція (відео)

До участі в операції зі звільнення острова були залучені:

угруповання сил ВМС;











логістичного забезпечення російських військових на острові.

"На цьому етапі точною роботою БПЛА "Байрактар" і з застосуванням партнерської збройної допомоги і вітчизняних технологій були вражені 4 швидкохідних патрульних катери типу "Раптор", швидкісний десантний катер на повітряному каверні типу "Серна", істотні пошкодження отримав фрегат "Адмірал Ессен", новий сучасний буксир "рятувальник Василь Бех" переведений в підводний флот", - розповіли в ОК"Південь".

Проте, за даними розвідки, Росії вдалося доставити на о. Зміїний близько трьох десятків одиниць техніки, включаючи ЗРК "Тор-М2", "Панцир-С1", "Град" і "Торнадо".

Російські війська планували створити на острові потужну ППО для прикриття корабельного угруповання в морі. Однак плани окупантів провалилися.

В умовах нанесення противником авіаційних, ракетних ударів, радіоелектронного придушення, обмеженого маневру своїх артилерійських вогневих засобів мета операції була досягнута, шляхом постійного вогневого впливу, порушення логістичного забезпечення між материковою частиною і гарнізоном противника на острові.

В ході успішної операції ЗСУ було знищено: