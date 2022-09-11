Освобождение Купянска. Какая ситуация в городе и зачистили ли его от оккупантов

Купянск в Харьковской области, в который зашли украинские войска, еще не полностью деоккупирован. На окраинах города еще находятся российские солдаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата городского совета Купянска Вадима Крохмаля в эфире телемарафона.

Он объяснил, что город разделен рекой Оскол на две части. Правую часть Купянска контролируют украинские защитники, однако на левом берегу еще находятся оккупанты. Зачистка города продолжается.

"На правом берегу Оскола, где центр города, ситуация не простая, но уже контролируемая абсолютно полностью нашими военными. Что касается левого берега, то там есть еще небольшие вопросы. Купянск почти освобожден, центр и административные здания", - отметил он.

По словам депутата, российские войска, отступая, обстреляли некоторые районы Купянска. Пока о разрушениях и пострадавших информации нет.

Депутат также отметил, что коллаборанты стараются как можно быстрее выехать в так называемые "ЛДНР" или Россию. На границе с РФ уже большие очереди, поскольку мирные жители пытаются эвакуироваться.

"Большая часть людей уехала и там (на границе с РФ - ред.) сейчас стоят, потому что коллаборантов выпускают без очередей. Они прямо бегут очень сильно, а люди вынуждены там стоять в очередях", - добавил он.

Деоккупация Купянска

Напомним, об освобождении Купянска стало известно 10 сентября. Украинские военные зашли в город и установили государственный флаг.

В то же время командующий оборонительной операции на востоке Александр Сырский во время поднятия флага в освобожденной Балаклее заявил, что Купянск освобожден наполовину. Зачистка продолжается.

Военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии РБК-Украина объяснил, что этот город, который находится в 40 км от границы, очень важен. В нем находится железнодорожный центр, на котором завязана российская логистика.