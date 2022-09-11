ua ru
Вс, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Освобождение Купянска. Какая ситуация в городе и зачистили ли его от оккупантов

Новина українською →
Купянск, Воскресенье 11 сентября 2022 13:33
Освобождение Купянска. Какая ситуация в городе и зачистили ли его от оккупантов Фото: в Купянске продолжается зачистка от российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Купянск в Харьковской области, в который зашли украинские войска, еще не полностью деоккупирован. На окраинах города еще находятся российские солдаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата городского совета Купянска Вадима Крохмаля в эфире телемарафона.

Он объяснил, что город разделен рекой Оскол на две части. Правую часть Купянска контролируют украинские защитники, однако на левом берегу еще находятся оккупанты. Зачистка города продолжается.

"На правом берегу Оскола, где центр города, ситуация не простая, но уже контролируемая абсолютно полностью нашими военными. Что касается левого берега, то там есть еще небольшие вопросы. Купянск почти освобожден, центр и административные здания", - отметил он.

По словам депутата, российские войска, отступая, обстреляли некоторые районы Купянска. Пока о разрушениях и пострадавших информации нет.

Депутат также отметил, что коллаборанты стараются как можно быстрее выехать в так называемые "ЛДНР" или Россию. На границе с РФ уже большие очереди, поскольку мирные жители пытаются эвакуироваться.

"Большая часть людей уехала и там (на границе с РФ - ред.) сейчас стоят, потому что коллаборантов выпускают без очередей. Они прямо бегут очень сильно, а люди вынуждены там стоять в очередях", - добавил он.

Деоккупация Купянска

Напомним, об освобождении Купянска стало известно 10 сентября. Украинские военные зашли в город и установили государственный флаг.

В то же время командующий оборонительной операции на востоке Александр Сырский во время поднятия флага в освобожденной Балаклее заявил, что Купянск освобожден наполовину. Зачистка продолжается.

Военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии РБК-Украина объяснил, что этот город, который находится в 40 км от границы, очень важен. В нем находится железнодорожный центр, на котором завязана российская логистика.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Война в Украине Купянск Харьков Вооруженные силы Украины
NEWS
ВСУ в 25 км от границы и что происходит в Изюме: карта войны на утро
ВСУ в 25 км от границы и что происходит в Изюме: карта войны на утро
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире