Звільнення Куп'янська. Яка ситуація у місті та чи зачистили його від окупантів

Куп'янськ у Харківській області, в який зайшли українські війська, ще не повністю деокупований. На околицях міста ще знаходяться російські солдати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата міської ради Куп'янська Вадима Крохмаля в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що місто розділене річкою Оскіл на дві частини. Праву частину Куп'янська контролюють українські захисники, проте на лівому березі ще знаходяться окупанти. Зачистка міста триває.

"На правому березі Осколу, де центр міста, ситуація не проста, але вже контрольована абсолютно повністю нашими військовими. Що стосується лівого берега, то там є ще невеликі питання. Куп'янськ майже звільнений, центр та адміністративні будівлі", - зазначив він.

За словами депутата, російські війська, відступаючи, обстріляли деякі райони Куп'янська. Поки про руйнування та постраждалих інформації немає.

Депутат також зазначив, що колаборанти намагаються якнайшвидше виїхати до так званих "ЛДНР" або Росії. На кордоні з РФ вже великі черги, оскільки мирні жителі намагаються евакуюватися.

"Велика частина людей виїхала і там (на кордоні з РФ - ред.) зараз стоять, тому що колаборантів випускають без черг. Вони прямо тікають дуже сильно, а люди вимушені там стояти в чергах", - додав він.

Деокупація Куп'янська

Нагадаємо, про звільнення Куп'янська стало відомо 10 вересня. Українські військові зайшли в місто та встановили державний прапор.

Водночас командувач оборонної операції на сході Олександр Сирський під час підняття прапора у звільненій Балаклії заявив, що Куп'янськ звільнений наполовину. Зачистка триває.

Військовий експерт Михайло Жирохов у коментарі РБК-Україна пояснив, що це місто, яке знаходиться за 40 км від кордону, дуже важливе. У ньому знаходиться залізничний центр, на якому зав'язана російська логістика.