Освободить политзаключенного Сенцова призвало посольство США в Москве

Посольство США в Москве призвало РФ освободить Сенцова и других украинских заключенных

Посольство Соединенных Штатов Америки (США) в Москве призвало освободить голодающего украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

В посольстве Соединенных Штатов в столице России заявили, что серьезно обеспокоены ухудшающимся состоянием здоровья украинского режиссера Сенцова, который объявил голодовку в колонии.

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены ухудшающимся состоянием здоровья Олега Сенцова. Призываем Россию освободить Сенцова и других украинских заключенных по гуманитарным соображениям", - указано в сообщении.

Напомним, ранее 10 августа 2018 года требование освободить Сенцова опубликовало также посольство США в Украине. В дипломатическом представительстве Соединенных Штатов заявили о серьезной обеспокоенности состоянием здоровья политзаключенного.

Отметим, ​8 августа сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что получила от Сенцова письмо, в котором он написал, что "конец близок". Вскоре омбудсмен РФ Татьяна Москалькова отправила фотографии Сенцова, который пребывает в российской колонии строгого режима в Лабытнанги.

Уже 10 августа 2018 года у незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в Лабытнанги был консилиум при участии врачей из местной больницы. Перед тем адвокат Сенцова Наталья Добрева обратилась в Министерство юстиции России с просьбой перевести украинца из колонии в больницу Симферополя.