Звільнити політв'язня Сенцова закликало посольство США в Москві

Посольство США в Москві закликає РФ звільнити Сенцова та інших українських в'язнів

Посольство Сполучених Штатів Америки (США) у Москві закликало звільнити голодуючого українського політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомляє прес-служба посольства в Twitter.

У посольстві Сполучених Штатів у столиці Росії заявили, що серйозно стурбовані погіршенням стану здоров'я українського режисера Сенцова, який оголосив голодування в колонії.

"Ми як і раніше серйозно стурбовані погіршенням стану здоров'я Олега Сенцова. Закликаємо Росію звільнити Сенцова і інших українських в'язнів з гуманітарних міркувань", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше 10 серпня 2018 року вимогу звільнити Сенцова опублікувало посольство США в Україні. В дипломатичному представництві Сполучених Штатів заявили про серйозну стурбованість станом здоров'я політв'язня.

Зазначимо, 8 серпня сестра режисера Наталія Каплан повідомила, що отримала від Сенцова лист, в якому він написав, що "кінець близький". Незабаром омбудсмен РФ Тетяна Москалькова відправила фотографії Сенцова, який перебуває у російської колонії суворого режиму в Лабитнангі.

Вже 10 серпня 2018 року у незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова у колонії в Лабитнангі був консиліум за участю лікарів з місцевої лікарні. Перед тим адвокат Сенцова Наталія Добрева звернулася в Міністерство юстиції Росії з проханням перевести українця з колонії в лікарню Сімферополя.