Освітній прорив? Як в Україні змінили систему олімпіад і що важливо знати учням

Міністерство освіти та науки "перезавантажило" систему проведення олімпіад і турнірів в Україні. Йдеться про більше можливостей як для учасників, так і для їхніх наставників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.
Нове Положення про олімпіадний та турнірний рух Міністерство освіти й науки презентувало ще у березні цього року.
Основна мета змін:
"Ми не лише підтримуємо талановитих школярів, а й створюємо умови, за яких кожен може проявити свої здібності", - наголосив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий
Він зауважив, що олімпіади - не лише змагання, але і шлях до розвитку критичного мислення, наукової допитливості та майбутнього професійного успіху дітей. А отже - і до розвитку країни в цілому.
Згідно з ключовими змінами, закладеними у новому Положенні, Всеукраїнські олімпіади відбуватимуться в Україні у три етапи:
У Міністерстві пояснили, що запроваджені зміни дадуть більше можливостей для залучення нових талантів. Йдеться про:
Згідно з інформацією МОН, "перезавантаження" системи олімпіад і турнірів забезпечує:
Так, на II (обласному) етапі - учасники з усіх областей матимуть однакові завдання.
Крім того, чітко визначено:
Створено алгоритм уникнення конфлікту інтересів.
Зазначається, що відтепер учні матимуть більше шансів пройти на III етап олімпіади - завдяки оновленій системі рейтингів.
Уточнюється, що склад учасників III етапу формуватиметься з двох частин:
"Кількість учасників додаткового складу команди у межах кожного класу визначається як різниця між граничною кількістю в 48 учасників на відповідний клас та кількістю учнів цього класу, що вже визначені в РСК", - пояснили в МОН.
Отже, у ДСК можуть потрапити ті учні, які набрали найбільше балів у своєму класі по Україні, але не були зараховані до регіонального складу.
"Ця система дає змогу більшій кількості учнів узяти участь у фінальних змаганнях, навіть якщо вони не стали переможцями обласного етапу, але показали високі результати у всеукраїнському рейтингу. Таким чином підвищено доступність олімпіад для понад 30-40% учнів та учениць", - розповіли українцям.
Згідно з інформацією міністерства, на заміну інтернет-олімпіадам тепер буде STEM-олімпіада - інтелектуальне змагання серед учнів 9-11 класів шкіл та профтехів із дисциплін:
Воно відбуватиметься у два етапи: очний та заочний.
"Ця олімпіада стимулюватиме розвиток учнівських компетенцій, що є ключовими для майбутніх фахівців у науці та технологіях", - зауважили урядовці.
У МОН вважають, що запроваджені зміни дадуть учням більше шансів:
Так, відбіркові збори - формуватимуть команди учнів з-поміж переможців III етапу для участі в Міжнародних олімпіадах.
"Кількість учасників, хто проходить на відбіркові збори, визначається за формулою: кількість учасників відповідно до правил міжнародного змагання × 3. Так більше учнів матимуть змогу тренуватися перед змаганнями та вдосконалювати свої навички", - пояснили у міністерстві.
Будуть також тренувальні збори - підготовка переможців Відбіркових зборів до міжнародних змагань (яку організовує Національний центр "Мала академія наук України").
Насамкінець у Міністерстві освіти та науки розповіли:
Так, відповідальним органом за координацію олімпіад визначено Національний центр "Мала академія наук України" - профільну загальнодержавну інституцію, що вже зарекомендувала себе як ефективна в роботі з обдарованою молоддю.
"Це суттєво посилить організацію олімпіадного руху, забезпечить якісний супровід на кожному етапі. Ба більше - МАНУ забезпечуватиме централізовану й профільну координацію та підготовку до міжнародних змагань, що допоможе підвищити результати наших учнів на міжнародній арені", - вважають у МОН.
Тим часом національні та регіональні координатори - забезпечуватимуть організаційно-методичний супровід олімпіади за предметом та підтримку учасників.
Крім того, злагодженій роботі будуть сприяти:
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