Образовательный прорыв? Как в Украине изменили систему олимпиад и что важно знать ученикам

Министерство образования и науки "перезагрузило" систему проведения олимпиад и турниров в Украине. Речь идет о большем количестве возможностей как для участников, так и для их наставников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.
Новое Положение об олимпиадном и турнирном движении Министерство образования и науки представило еще в марте этого года.
Основная цель изменений:
"Мы не только поддерживаем талантливых школьников, но и создаем условия, при которых каждый может проявить свои способности", - подчеркнул министр образования и науки Украины Оксен Лисовой
Он отметил, что олимпиады - не только соревнования, но и путь к развитию критического мышления, научной любознательности и будущего профессионального успеха детей. А значит - и к развитию страны в целом.
Согласно ключевым изменениям, заложенным в новом Положении, Всеукраинские олимпиады будут проходить в Украине в три этапа:
В Министерстве объяснили, что введенные изменения дадут больше возможностей для привлечения новых талантов. Речь идет про:
Согласно информации МОН, "перезагрузка" системы олимпиад и турниров обеспечивает:
Так, на II (областном) этапе - участники из всех областей будут иметь одинаковые задания.
Кроме того, четко определены:
Создан алгоритм избежания конфликта интересов.
Отмечается, что отныне ученики будут иметь больше шансов пройти на III этап олимпиады - благодаря обновленной системе рейтингов.
Уточняется, что состав участников III этапа будет формироваться из двух частей:
"Количество участников дополнительного состава команды в пределах каждого класса определяется как разница между предельным количеством в 48 участников на соответствующий класс и количеством учеников этого класса, которые уже определены в РСК", - объяснили в МОН.
Таким образом, в ДСК могут попасть те ученики, которые набрали больше всего баллов в своем классе по Украине, но не были зачислены в региональный состав.
"Эта система позволяет большему количеству учеников принять участие в финальных соревнованиях, даже если они не стали победителями областного этапа, но показали высокие результаты во всеукраинском рейтинге. Таким образом повышена доступность олимпиад для более 30-40% учеников и учениц", - рассказали украинцам.
Согласно информации министерства, на замену интернет-олимпиадам теперь будет STEM-олимпиада - интеллектуальное соревнование среди учащихся 9-11 классов школ и профтехов по дисциплинам:
Оно будет проходить в два этапа: очный и заочный.
"Эта олимпиада будет стимулировать развитие ученических компетенций, которые являются ключевыми для будущих специалистов в науке и технологиях", - отметили чиновники.
В МОН считают, что введенные изменения дадут ученикам больше шансов:
Так, отборочные сборы - будут формировать команды учеников из числа победителей III этапа для участия в Международных олимпиадах.
"Количество участников, кто проходит на отборочные сборы, определяется по формуле: количество участников в соответствии с правилами международного соревнования × 3. Так больше учеников смогут тренироваться перед соревнованиями и совершенствовать свои навыки", - пояснили в министерстве.
Будут также тренировочные сборы - подготовка победителей отборочных сборов к международным соревнованиям (которую организует Национальный центр "Малая академия наук Украины").
В завершение в Министерстве образования и науки рассказали:
Так, ответственным органом за координацию олимпиад определен Национальный центр "Малая академия наук Украины" - профильная общегосударственная организация, которая уже зарекомендовала себя как эффективная в работе с одаренной молодежью.
"Это существенно усилит организацию олимпиадного движения, обеспечит качественное сопровождение на каждом этапе. Более того - МАНУ будет обеспечивать централизованную и профильную координацию и подготовку к международным соревнованиям, что поможет повысить результаты наших учеников на международной арене", - считают в МОН.
Между тем национальные и региональные координаторы - будут обеспечивать организационно-методическое сопровождение олимпиады по предмету и поддержку участников.
Кроме того, слаженной работе будут способствовать:
Напомним, ранее мы рассказывали, что МОН обновляет обучение по иностранным языкам (как изменится школьное образование с 2025 года).
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