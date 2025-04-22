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МОН оновлює навчання іноземним мовам: як зміниться шкільна освіта з 2025 року

Вівторок 22 квітня 2025 06:40
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МОН оновлює навчання іноземним мовам: як зміниться шкільна освіта з 2025 року Фото: Урок англійської мови у школі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство освіти і науки розпочинає оновлення змісту навчання іноземним мовам у школах. Зміни мають підсилити реформу НУШ і допомогти учням стати впевненими комунікаторами у багатомовному світі.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).

Оновлення змісту мовно-літературної освітньої галузі в частині іноземних мов є частиною політики "Освіта для життя", яка підсилює реформу НУШ. Як повідомляє МОН, мета змін - допомогти учням стати впевненими комунікаторами в багатомовному середовищі та розвивати міжкультурну компетентність.

До розробки нової концепції залучатимуть вчителів іноземних мов, представників мовних шкіл, лінгвістичних платформ та всіх, хто зацікавлений у розвитку іншомовної освіти в Україні.

Презентація оновленої концепції відбудеться навесні 2025 року разом із концепціями інших освітніх галузей. Упровадження змін розпочнеться восени - для п’ятикласників у мистецькій, природничій та технологічній сферах.

Раніше РБК-Україна писало, які практичні поради щодо мотивації до вивчення іноземних мов варто використовувати. Експертка з освіти Іннола Новикова наголошує на важливості встановлення особистих цілей, які можуть бути як глобальними (наприклад, кар'єрне зростання), так і повсякденними (перегляд фільмів в оригіналі чи спілкування з іноземцями).

Вона також радить приділяти вивченню мови хоча б 10-15 хвилин щодня, обирати цікаві формати навчання та хвалити себе за досягнення, що сприятиме підтримці мотивації та ефективному засвоєнню матеріалу.

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