Освітні гранти з’явилися в "Дії": що потрібно зробити студентам і як перевірити суму

Хто може отримати грант

У 2025-2026 навчальному році гранти доступні:

першокурсникам контрактної денної форми (за результатами НМТ);

студентам другого курсу, які отримали гранти торік і не мають академічних чи фінансових боргів.

Для другокурсників сертифікати почнуть надходити на початку жовтня.

Який розмір виплат

Розмір гранту для першокурсників залежить від результатів НМТ:

від 17 000 гривень на рік - від 150 балів (або 140 балів для спеціальностей з особливою підтримкою);

Сума може збільшуватися з урахуванням коефіцієнтів підтримки окремих спеціальностей.

Для студентів другого курсу розмір гранту індексується на рівень підвищення вартості навчання (не більш ніж на 12%). Індивідуальний розмір нарахувань та підстави будуть зазначені у сертифікаті в "Дії".

Як відбувається оплата

Кошти гранту МОН перераховує безпосередньо університету - 50% до 1 грудня та 50% до 1 квітня. Студенти не отримують гроші особисто, але бачать підтвердження в застосунку "Дія".

Студентам потрібно:

оновити застосунок "Дія";

підтвердити сертифікат до 25 жовтня (для першокурсників);

стежити за успішністю та відсутністю заборгованостей;

у разі переведення на іншу спеціальність чи до іншого закладу - підтвердити переоформлений грант у "Дії".

У застосунку "Дія" відображається сертифікат на освітній грант із зазначенням рівня та суми на навчальний рік. Якщо ви погоджуєтеся з умовами, достатньо натиснути кнопку "Підтвердити". Після цього МОН отримає повідомлення та протягом 10 днів затвердить грант наказом.

У МОН наголошують, що гранти є інструментом адресної підтримки, який стимулює конкуренцію між університетами та дає студентам можливість навчатися у закладах, які вони обирають.