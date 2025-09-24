Освітні гранти з’явилися в "Дії": що потрібно зробити студентам і як перевірити суму

Відсьогодні, 24 вересня, здобувачі вищої освіти, які вступили у 2025 році, почали отримувати в застосунок "Дія" електронні сертифікати на освітні гранти. Підтвердити їх можна до 25 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).
У 2025-2026 навчальному році гранти доступні:
Для другокурсників сертифікати почнуть надходити на початку жовтня.
Розмір гранту для першокурсників залежить від результатів НМТ:
Сума може збільшуватися з урахуванням коефіцієнтів підтримки окремих спеціальностей.
Для студентів другого курсу розмір гранту індексується на рівень підвищення вартості навчання (не більш ніж на 12%). Індивідуальний розмір нарахувань та підстави будуть зазначені у сертифікаті в "Дії".
Кошти гранту МОН перераховує безпосередньо університету - 50% до 1 грудня та 50% до 1 квітня. Студенти не отримують гроші особисто, але бачать підтвердження в застосунку "Дія".
Студентам потрібно:
У застосунку "Дія" відображається сертифікат на освітній грант із зазначенням рівня та суми на навчальний рік. Якщо ви погоджуєтеся з умовами, достатньо натиснути кнопку "Підтвердити". Після цього МОН отримає повідомлення та протягом 10 днів затвердить грант наказом.
У МОН наголошують, що гранти є інструментом адресної підтримки, який стимулює конкуренцію між університетами та дає студентам можливість навчатися у закладах, які вони обирають.
Нагадаємо, українські студенти можуть отримати державний грант на навчання. Право на грант мають першокурсники бакалаврату та магістратури медичних, фармацевтичних і ветеринарних спеціальностей, які набрали мінімум балів за НМТ і уклали контракт з закладом, що бере участь у програмі.
У 2025 році до державного проєкту грантів на оплату контрактного навчання приєдналися понад 150 українських університетів. Грант покриває частково або повністю витрати на навчання, кошти надходять безпосередньо до закладу і не підлягають поверненню, а отримання гранту не зобов’язує до відпрацювання після випуску. Програма діє як у державних, так і в приватних закладах, і перелік учасників постійно оновлюється.