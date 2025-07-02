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Освіта не врятує? Веніславський розповів, чи зможуть українці після 25 уникнути мобілізації

Фото: народний депутат Федір Веніславський (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні не можна обмежити право на освіту. Однак необхідно припиняти зловживання, щоб це не було можливістю отримати відстрочку.

Про це заявив, Федір Веніславський, народний депутат України, член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медіацентр Україна.

"Такого законопроєкту, який би обмежив таке право (отримати освіту - ред.) я не бачив. Взагалі, будь-яке обмеження право на освіту буде неконституційним. Бо Конституція це гарантує", - заявив Веніславський.

Однак наразі є дилема, яка виникла на початку повномасштабного вторгнення, адже право на освіту перетворилося на можливість зловживання, щоб отримати право на відстрочку.

"Кількість студентів віком 30 - 50+ у 2022 - 2023 роках значно збільшилась. Професійно технічна освіта також передбачає право на відстрочку. Тому, тут треба підходити раціонально, щоб не обмежити право на освіту, але і унеможливити зловживання", - розповів нардеп.

Що передувало

Нещодавно профільний підкомітет Комітету Верховної Ради з питань освіти розглянув законопроект Кабміну, який унеможливить використання освіти як способу уникнення мобілізації.

Законопроект:

  • унеможливить використання освіти, як способу від виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, і посилить правопорядок у закладах освіти;
  • педагогічні працівники з науковими ступенями отримують право відстрочки від призову по мобілізації.

Відстрочка від мобілізації

Варто нагадати, що згідно з чинним законодавством в Україні є низка категорій військовозобовʼязаних, які мають право на відстрочку від мобілізації. Виділяють декілька типів відстрочок:

  • за станом здоров’я,
  • за сімейними обставинами, наприклад багатодітні батьки (мають трьох і більше дітей до 18 років) або батьки-одинаки (які самостійно виховують дитину до 18 років).
  • у зв'язку з навчанням чи професійною діяльністю (студенти, вчителі).

Ще у квітні ми писали, що Кабмін погодив законопроект, яким планують змінити правила відстрочки від мобілізації для студентів і педагогів.

Детально про це читайте у матеріалі РБК-Україна - "Кабмін змінює правила відстрочки для студентів і педагогів: до чого готуватися".

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