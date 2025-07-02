Образование не спасет? Вениславский рассказал, смогут ли украинцы после 25 избежать мобилизации

"Такого законопроекта, который бы ограничил такое право (получить образование - ред.) я не видел. Вообще, любое ограничение права на образование будет неконституционным. Потому что Конституция это гарантирует", - заявил Вениславский.

Однако сейчас есть дилемма, которая возникла в начале полномасштабного вторжения, ведь право на образование превратилось в возможность злоупотребления, чтобы получить право на отсрочку.

"Количество студентов в возрасте 30 - 50+ в 2022 - 2023 годах значительно увеличилось. Профессионально техническое образование также предусматривает право на отсрочку. Поэтому, здесь надо подходить рационально, чтобы не ограничить право на образование, но и исключить злоупотребления", - рассказал нардеп.

Что предшествовало

Недавно профильный подкомитет Комитета Верховной Рады по вопросам образования рассмотрел законопроект Кабмина, который сделает невозможным использование образования как способа избежания мобилизации.

Законопроект: