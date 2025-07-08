Освіта у топовому медвиші України: скільки коштує навчання у НМУ ім. Богомольця 2025
Національний медичний університет ім. О. Богомольця посідає третю сходинку у десятці найкращих ВНЗ Києва. Окрім цього, він є одним із найпрестижніших в Україні.
РБК-Україна із посиланням на дані НМУ ім. О. Богомольця розповідає, скільки коштує навчання у цьому закладі у 2025 році.
Скільки коштує навчання у НМУ ім. О. Богомольця
Вартість навчання у медуніверситеті коливається від 35 тисяч до 89 400 гривень на рік на денній формі. Найдешевше коштує біотехнології та біоінженерія, найдорожче медицина із поглибленим вивченням англійської мови.
Деякі спеціальності мають заочну форму навчання, а саме: фармація, громадське здоров'я, менеджмент. Тут вартість вдвічі нижча за денну форму.
Ціни на навчання на денній формі:
- стоматологія - 65 тисяч гривень;
- медицина - 61 600 гривень;
- педіатрія - 61 600 гривень;
- медична психологія - 46 400 гривень;
- медицина з поглибленим вивченням англійської мови - 89 400 гривень;
- терапія та реабілітація - 41 500 гривень;
- фармація - 46 400 гривень;
- громадське здоров'я - 40 тисяч гривень;
- менеджмент у медичній сфері - 44 700 гривень;
- біотехнології та біоінженерія - 35 тисяч гривень;
- медичний коледж "стоматологія" - 33 тисяч гривень.
Деталі вступу у Медуніверситет
Додамо також, що для вступу на медичні спеціальності потрібно мати бал НМТ не нижче 150. Також в НМУ ім. О. Богомольця можуть вступати іноземці.
Початок подання заяв:
- на основі 11 класів та дипломів НРК5 - 19 липня;
- на основі дипломів бакалавра, спеціаліста, магістра (НРК 6, НРК 7) - 8 серпня;
- для вступу в аспірантуру - не раніше 3 вересня.
Читайте також про те, що ціни на навчання на денній формі в КПІ стартують від 44 900 гривень і доходять до 67 600 гривень, залежно від факультету. Найдешевше коштують екологія, математика, фізика та астрономія, видавництво та поліграфія. Найдорожче: право, міжнародні відносини, економіка, журналістика, фінанси та прикладна механіка.
Раніше ми писали про те, що цьогоріч Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ) підвищив ціни на навчання. Мінімальна ціна за рік бакалаврату становить 43,8 тисячі гривень, а максимальна - 95,6 тисячі гривень.
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