Образование в топовом медвузе Украины: сколько стоит обучение в НМУ им. Богомольца 2025
Национальный медицинский университет им. А. Богомольца занимает третье место в десятке лучших вузов Киева. Кроме этого, он является одним из самых престижных в Украине.
РБК-Украина со ссылкой на данные НМУ им. А. Богомольца рассказывает, сколько стоит обучение в этом заведении в 2025 году.
Сколько стоит обучение в НМУ им. А. Богомольца
Стоимость обучения в медуниверситете колеблется от 35 тысяч до 89 400 гривен в год на дневной форме. Дешевле всего стоит биотехнологии и биоинженерия, дороже всего медицина с углубленным изучением английского языка.
Некоторые специальности имеют заочную форму обучения, а именно: фармация, общественное здоровье, менеджмент. Здесь стоимость вдвое ниже дневной формы.
Цены на обучение на дневной форме:
- стоматология - 65 тысяч гривен;
- медицина - 61 600 гривен;
- педиатрия - 61 600 гривен;
- медицинская психология - 46 400 гривен;
- медицина с углубленным изучением английского языка - 89 400 гривен;
- терапия и реабилитация - 41 500 гривен;
- фармация - 46 400 гривен;
- общественное здоровье - 40 тысяч гривен;
- менеджмент в медицинской сфере - 44 700 гривен;
- биотехнологии и биоинженерия - 35 тысяч гривен;
- медицинский колледж "стоматология" - 33 тысяч гривен.
Детали поступления в Медуниверситет
Добавим также, что для поступления на медицинские специальности нужно иметь балл НМТ не ниже 150. Также в НМУ им. А. Богомольца могут поступать иностранцы.
Начало подачи заявлений:
- на основе 11 классов и дипломов НРК5 - 19 июля;
- на основе дипломов бакалавра, специалиста, магистра (НРК 6, НРК 7) - 8 августа;
- для поступления в аспирантуру - не ранее 3 сентября.
Читайте также о том, что цены на обучение на дневной форме в КПИ стартуют от 44 900 гривен и доходят до 67 600 гривен, в зависимости от факультета. Дешевле всего стоят экология, математика, физика и астрономия, издательство и полиграфия. Дороже всего: право, международные отношения, экономика, журналистика, финансы и прикладная механика.
Ранее мы писали о том, что в этом году Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ) повысил цены на обучение. Минимальная цена за год бакалавриата составляет 43,8 тысячи гривен, а максимальная - 95,6 тысячи гривен.
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