ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Образование в топовом медвузе Украины: сколько стоит обучение в НМУ им. Богомольца 2025

Киев, Вторник 08 июля 2025 08:00
UA EN RU
Образование в топовом медвузе Украины: сколько стоит обучение в НМУ им. Богомольца 2025 Сколько стоит обучение в Медуниверситете Богомольца (фото: facebook.com bogomoletsmedicaluniversity)
Автор: Василина Копытко

Национальный медицинский университет им. А. Богомольца занимает третье место в десятке лучших вузов Киева. Кроме этого, он является одним из самых престижных в Украине.

РБК-Украина со ссылкой на данные НМУ им. А. Богомольца рассказывает, сколько стоит обучение в этом заведении в 2025 году.

Сколько стоит обучение в НМУ им. А. Богомольца

Стоимость обучения в медуниверситете колеблется от 35 тысяч до 89 400 гривен в год на дневной форме. Дешевле всего стоит биотехнологии и биоинженерия, дороже всего медицина с углубленным изучением английского языка.

Некоторые специальности имеют заочную форму обучения, а именно: фармация, общественное здоровье, менеджмент. Здесь стоимость вдвое ниже дневной формы.

Цены на обучение на дневной форме:

  • стоматология - 65 тысяч гривен;
  • медицина - 61 600 гривен;
  • педиатрия - 61 600 гривен;
  • медицинская психология - 46 400 гривен;
  • медицина с углубленным изучением английского языка - 89 400 гривен;
  • терапия и реабилитация - 41 500 гривен;
  • фармация - 46 400 гривен;
  • общественное здоровье - 40 тысяч гривен;
  • менеджмент в медицинской сфере - 44 700 гривен;
  • биотехнологии и биоинженерия - 35 тысяч гривен;
  • медицинский колледж "стоматология" - 33 тысяч гривен.

Детали поступления в Медуниверситет

Добавим также, что для поступления на медицинские специальности нужно иметь балл НМТ не ниже 150. Также в НМУ им. А. Богомольца могут поступать иностранцы.

Начало подачи заявлений:

  • на основе 11 классов и дипломов НРК5 - 19 июля;
  • на основе дипломов бакалавра, специалиста, магистра (НРК 6, НРК 7) - 8 августа;
  • для поступления в аспирантуру - не ранее 3 сентября.

Читайте также о том, что цены на обучение на дневной форме в КПИ стартуют от 44 900 гривен и доходят до 67 600 гривен, в зависимости от факультета. Дешевле всего стоят экология, математика, физика и астрономия, издательство и полиграфия. Дороже всего: право, международные отношения, экономика, журналистика, финансы и прикладная механика.

Ранее мы писали о том, что в этом году Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ) повысил цены на обучение. Минимальная цена за год бакалавриата составляет 43,8 тысячи гривен, а максимальная - 95,6 тысячи гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампания Образование в Украине
Новости
Получит ли Украина дополнительное вооружение от США: в Пентагоне дали ответ
Получит ли Украина дополнительное вооружение от США: в Пентагоне дали ответ
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского