Освіта на колесах? Українцям пропонують долучитись до запуску мобільних садочків

Міністерство освіти й науки України запропонувало для громадського обговорення проект "Положення про мобільний дитячий садок".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.
Зміст
У міністерстві розповіли, що проект "Положення про мобільний дитячий садок" (який можна завантажити для ознайомлення на офіційному сайті МОН) було розроблено:
Зауваження та пропозиції до проекту приймаються:
Контактною особою для надання консультацій було визначено Світлану Нерянову (телефон: 044 481 32 00).
Уточнюється, що результати обговорення будуть розміщені на офіційному веб-сайті МОН - не пізніше ніж через два тижні після ухвалення рішень за результатами обговорення.
"Положення про мобільний дитячий садок" має визначити основні засади організації діяльності такого закладу.
При цьому мобільний дитячий садок визначається, як тип організації освітньої діяльності, що забезпечує надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти за місцем проживання дітей - зокрема із застосуванням або на базі спеціально облаштованого для надання таких послуг транспортного засобу.
Згідно з проектом МОН, мобільний дитячий садок може надавати освітні послуги:
Очікується, що мобільний дитячий садок (державної, комунальної форми власності) створюватимуть за умови відсутності можливості створення закладів дошкільної освіти інших типів освітньої діяльності у територіальній доступності для дітей.
Головними завданнями мобільного дитячого садка визначаються:
Засновник мобільного садочку повинен, серед іншого:
Місце розміщення (паркування) транспортного засобу (мобільного дитячого садка) повинно бути узгоджене з правилами дорожнього руху. Його рекомендовано обирати:
При цьому воно має маркуватися відповідними позначками - як територія з обмеженим рухом пересування ("Мобільний дитячий садок").
Наголошується, що в умовах особливого періоду місце розташування транспортного засобу, в якому здійснюється освітня діяльність, має бути поруч із захисною спорудою цивільного захисту (зокрема найпростішим укриттям, сховищем).
Основною формою організації освітньої діяльності у мобільному дитячому садку має бути очна (яка здійснюється, як правило, за визначеним графіком, але не менше двох разів на тиждень).
При цьому графік роботи та логістика руху мобільного дитячого садка затверджуються засновником (або уповноваженим ним органом) до початку його діяльності.
Водночас діяльність мобільного дитячого садка рекомендовано здійснювати:
Насамкінець фінансування діяльності мобільного садочку може здійснюватись коштом:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зміниться у садочках для дітей, батьків і вихователів у межах реформи дошкільної освіти.
Читайте також, як записати дитину до садочка та хто перший у черзі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.