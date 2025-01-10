Образование на колесах? Украинцам предлагают присоединиться к запуску мобильных садиков

Министерство образования и науки Украины предложило для общественного обсуждения проект "Положения про мобильный детский сад".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.
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В министерстве рассказали, что проект "Положения про мобильный детский сад" (который можно скачать для ознакомления на официальном сайте МОН) был разработан:
Замечания и предложения к проекту принимаются:
Контактным лицом для предоставления консультаций была определена Светлана Нерянова (телефон: 044 481 32 00).
Уточняется, что результаты обсуждения будут размещены на официальном веб-сайте МОН - не позднее чем через две недели после принятия решений по результатам обсуждения.
"Положения про мобильный детский сад" должно определить основные принципы организации деятельности такого заведения.
При этом мобильный детский сад определяется как тип организации образовательной деятельности, обеспечивающий предоставление образовательных услуг в сфере дошкольного образования по месту жительства детей - в частности с применением или на базе специально оборудованного для предоставления таких услуг транспортного средства.
Согласно проекту МОН, мобильный детский сад может предоставлять образовательные услуги:
Ожидается, что мобильный детский сад (государственной, коммунальной формы собственности) будут создавать при условии отсутствия возможности создания учреждений дошкольного образования других типов образовательной деятельности в территориальной доступности для детей.
Главными задачами мобильного детского сада определяются:
Основатель мобильного садика должен, среди прочего:
Место размещения (парковки) транспортного средства (мобильного детского сада) должно быть согласовано с правилами дорожного движения. Его рекомендуется выбирать:
При этом оно должно маркироваться соответствующими обозначениями - как территория с ограниченным движением передвижения ("Мобильный детский сад").
Отмечается, что в условиях особого периода место расположения транспортного средства, в котором осуществляется образовательная деятельность, должно быть рядом с защитным сооружением гражданской защиты (в частности простейшим укрытием, убежищем).
Основной формой организации образовательной деятельности в мобильном детском саду должна быть очная (которая осуществляется, как правило, по определенному графику, но не менее двух раз в неделю).
При этом график работы и логистика движения мобильного детского сада утверждаются учредителем (или уполномоченным им органом) до начала его деятельности.
В то же время деятельность мобильного детского сада рекомендуется осуществлять:
В завершение финансирование деятельности мобильного сада может осуществляться за счет:
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