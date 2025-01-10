Образование на колесах? Украинцам предлагают присоединиться к запуску мобильных садиков

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Как украинцам присоединиться к общественному обсуждению

В министерстве рассказали, что проект "Положения про мобильный детский сад" (который можно скачать для ознакомления на официальном сайте МОН) был разработан:

в соответствии с поручением премьер-министра Дениса Шмыгаля №21725/1/1-24 (от 22.07.2024)

с целью подготовки проектов нормативно-правовых актов относительно дошкольного образования детей (необходимых для реализации закона №3788-ІХ "О дошкольном образовании")

Замечания и предложения к проекту принимаются:

в произвольной форме

до 22 января 2025 года

на электронный адрес: svitlana.nerianova@mon.gov.ua

Контактным лицом для предоставления консультаций была определена Светлана Нерянова (телефон: 044 481 32 00).

Уточняется, что результаты обсуждения будут размещены на официальном веб-сайте МОН - не позднее чем через две недели после принятия решений по результатам обсуждения.

Мобильные детсады в Украине: о чем говорится в проекте МОН

"Положения про мобильный детский сад" должно определить основные принципы организации деятельности такого заведения.

При этом мобильный детский сад определяется как тип организации образовательной деятельности, обеспечивающий предоставление образовательных услуг в сфере дошкольного образования по месту жительства детей - в частности с применением или на базе специально оборудованного для предоставления таких услуг транспортного средства.

Согласно проекту МОН, мобильный детский сад может предоставлять образовательные услуги:

или в транспортном средстве

или мобильной командой педагогов - в специально приспособленном стационарном помещении (из расчета 2,5 метра квадратных пространства на одного ребенка)

Ожидается, что мобильный детский сад (государственной, коммунальной формы собственности) будут создавать при условии отсутствия возможности создания учреждений дошкольного образования других типов образовательной деятельности в территориальной доступности для детей.

Главными задачами мобильного детского сада определяются:

удовлетворение права каждого ребенка на образование, развитие, безопасность, заботу, игру и творческую деятельность

создание безопасной, здоровой и инклюзивной образовательной среды, в которой обеспечивается развитие каждого ребенка в соответствии с требованиями государственного стандарта дошкольного образования

налаживание взаимодействия с родителями и другим законным представителям ребенка на принципах педагогики партнерства (с целью предоставления им рекомендаций по развитию, воспитанию и обучению их детей)

Основатель мобильного садика должен, среди прочего:

учесть место для организации образовательной деятельности с детьми в безопасной, здоровой и инклюзивной образовательной среде

обеспечить перевозку педагогических работников (мобильной бригады) к месту получения дошкольного образования детьми и в обратном направлении

обеспечить ресурсы (игровые, дидактические, научно-методические, материально-технические, информационные) в соответствии с ориентировочным перечнем, утвержденным центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки

обеспечить средства для оказания первой домедицинской помощи

обеспечить материалы для личной гигиены детей, питьевую воду и т.д.

Место размещения (парковки) транспортного средства (мобильного детского сада) должно быть согласовано с правилами дорожного движения. Его рекомендуется выбирать:

или в непосредственной близости к детской игровой площадке

или на плоскости, где можно обустроить модульную/мобильную игровую площадку из расчета не менее 7,5 квадратных метров на 1 ребенка

При этом оно должно маркироваться соответствующими обозначениями - как территория с ограниченным движением передвижения ("Мобильный детский сад").

Отмечается, что в условиях особого периода место расположения транспортного средства, в котором осуществляется образовательная деятельность, должно быть рядом с защитным сооружением гражданской защиты (в частности простейшим укрытием, убежищем).

Основной формой организации образовательной деятельности в мобильном детском саду должна быть очная (которая осуществляется, как правило, по определенному графику, но не менее двух раз в неделю).

При этом график работы и логистика движения мобильного детского сада утверждаются учредителем (или уполномоченным им органом) до начала его деятельности.

В то же время деятельность мобильного детского сада рекомендуется осуществлять:

не менее чем в течение 5 месяцев в течение календарного года

с графиком работы - с каждой группой детей - не менее двух раз в неделю в течение двух часов (если иное не определено учредителем)

В завершение финансирование деятельности мобильного сада может осуществляться за счет: