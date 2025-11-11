Освіта без бар’єрів: що змінилося у садках, школах і університетах України у 2025 році

Безбар'єрність освіти

Результати роботи представив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час виїзного засідання Ради безбар’єрності, яке відбулося під головуванням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко за участю першої леді Олени Зеленської.

Мета ініціативи - забезпечити рівний доступ до освіти для всіх дітей та молоді, незалежно від місця проживання, стану здоров’я чи рівня підтримки.

Дошкілля: більше можливостей для маленьких українців

У 2025 році відкрито 54 нові дитсадки різних типів. Понад 4,3 тис. вихователів підвищили кваліфікацію, а через програму Світового банку LEARN на розвиток раннього навчання залучено 30 млн доларів США.

Школа: інклюзивна підтримка на новому рівні

Уперше субвенцію на підтримку дітей з особливими освітніми потребами розподілено за рівнями підтримки та громадами. Створюється електронна система моніторингу корекційно-розвиткових послуг, що допоможе відстежувати потреби учнів у реальному часі.

Професійна освіта: сучасні простори для всіх

Завершено реконструкцію 4 корпусів закладів професійної освіти, ще 4 - на фінальному етапі. До кінця року планується модернізувати 89 майстерень і лабораторій. Понад 4 500 студентів з інвалідністю отримали доступ до сучасного освітнього простору.

Вища освіта: підтримка студентів та ветеранів

Створено 17 нових Центрів підтримки студентів у закладах вищої освіти, загалом пілотний проект вже діє в 21 університеті України. Також додаткові можливості для освіти отримали ветерани - цьогоріч до ЗВО вступило 19 259 осіб, що на 4,5 тис. більше, ніж торік.

Політика безбар’єрності - це коли кожна людина може навчатися, працювати, рухатися, спілкуватися й бути активною частиною суспільства. Безбар’єрність - це можливість вчитися разом з усіма, незалежно від обставин.