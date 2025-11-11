UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Освіта без бар’єрів: що змінилося у садках, школах і університетах України у 2025 році

Як Україна підвищує інклюзивність в освітніх закладах (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

В Україні підбили підсумки реалізації проекту "Освітня безбар’єрність", що діє в межах Національної стратегії до 2030 року. У 2025 році створили нові дитсадки, модернізували заклади професійної та вищої освіти, а також відкрили центри підтримки для студентів і ветеранів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства освіти і науки у Facebook.

Безбар'єрність освіти

Результати роботи представив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час виїзного засідання Ради безбар’єрності, яке відбулося під головуванням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко за участю першої леді Олени Зеленської.

Мета ініціативи - забезпечити рівний доступ до освіти для всіх дітей та молоді, незалежно від місця проживання, стану здоров’я чи рівня підтримки.

Дошкілля: більше можливостей для маленьких українців

У 2025 році відкрито 54 нові дитсадки різних типів. Понад 4,3 тис. вихователів підвищили кваліфікацію, а через програму Світового банку LEARN на розвиток раннього навчання залучено 30 млн доларів США.

Школа: інклюзивна підтримка на новому рівні

Уперше субвенцію на підтримку дітей з особливими освітніми потребами розподілено за рівнями підтримки та громадами. Створюється електронна система моніторингу корекційно-розвиткових послуг, що допоможе відстежувати потреби учнів у реальному часі.

Професійна освіта: сучасні простори для всіх

Завершено реконструкцію 4 корпусів закладів професійної освіти, ще 4 - на фінальному етапі. До кінця року планується модернізувати 89 майстерень і лабораторій. Понад 4 500 студентів з інвалідністю отримали доступ до сучасного освітнього простору.

Вища освіта: підтримка студентів та ветеранів

Створено 17 нових Центрів підтримки студентів у закладах вищої освіти, загалом пілотний проект вже діє в 21 університеті України. Також додаткові можливості для освіти отримали ветерани - цьогоріч до ЗВО вступило 19 259 осіб, що на 4,5 тис. більше, ніж торік.

Політика безбар’єрності - це коли кожна людина може навчатися, працювати, рухатися, спілкуватися й бути активною частиною суспільства. Безбар’єрність - це можливість вчитися разом з усіма, незалежно від обставин.

Читайте також про те, що нещодавній моніторинг показав, що школи в Києві значно рідше почали використовувати українську мову в освітньому процесі. Майже чверть вчителів зараз ведуть російською уроки, і лише 18% учнів спілкуються виключно українською. Це на 10% менше, ніж торік.

Раніше ми писали про те, що Державна служба якості освіти України оприлюднила перелік закладів вищої освіти за ступенями ризику на 2025/2026 навчальний рік. Визначення рівня ризику здійснюється для контролю якості освітньої діяльності закладів.

безбарʼєрністьОсвіта в Україні