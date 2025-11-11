Образование без барьеров: что изменилось в садах, школах и университетах Украины в 2025 году

Безбарьерность образования

Результаты работы представил министр образования и науки Оксен Лисовой во время выездного заседания Совета безбарьерности, которое состоялось под председательством премьер-министра Юлии Свириденко с участием первой леди Елены Зеленской.

Цель инициативы - обеспечить равный доступ к образованию для всех детей и молодежи, независимо от места жительства, состояния здоровья или уровня поддержки.

Дошкольное образование: больше возможностей для маленьких украинцев

В 2025 году открыто 54 новых детсада различных типов. Более 4,3 тыс. воспитателей повысили квалификацию, а через программу Всемирного банка LEARN на развитие раннего обучения привлечено 30 млн долларов США.

Школа: инклюзивная поддержка на новом уровне

Впервые субвенция на поддержку детей с особыми образовательными потребностями распределена по уровням поддержки и громадам. Создается электронная система мониторинга коррекционно-развивающих услуг, которая поможет отслеживать потребности учеников в реальном времени.

Профессиональное образование: современные пространства для всех

Завершена реконструкция 4 корпусов учреждений профессионального образования, еще 4 - на финальном этапе. До конца года планируется модернизировать 89 мастерских и лабораторий. Более 4 500 студентов с инвалидностью получили доступ к современному образовательному пространству.

Высшее образование: поддержка студентов и ветеранов

Создано 17 новых Центров поддержки студентов в учреждениях высшего образования, в целом пилотный проект уже действует в 21 университете Украины. Также дополнительные возможности для образования получили ветераны - в этом году в ЗВО поступило 19 259 человек, что на 4,5 тыс. больше, чем в прошлом году.

Политика безбарьерности - это когда каждый человек может учиться, работать, двигаться, общаться и быть активной частью общества. Безбарьерность - это возможность учиться вместе со всеми, независимо от обстоятельств.