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Осужденный за терроризм россиянин просит президента о помиловании

Новости » Политика    22.08.2019 - 16:42
Осужденный за терроризм россиянин просит президента о помиловании
Фото: Алексей Седиков (riafan.ru)

Он может войти в список на обмен пленными

Россиянин Алексей Седиков, осужденный в Украине за терроризм из-за того, что воевал на стороне боевиков "ЛНР", написал прошение о помиловании президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Громадське.

По его словам, недавно к нему с таким предложением пришли сотрудники Службы безопасности Украины.

"Где-то две недели назад ко мне пришли работники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен, я сказал, что да и мне предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю", - сказал он.

Седиков - лейтенант запаса вооруженных сил РФ, в 2016 году он начал воевать на стороне боевиков так называемой "ЛНР". В июле 2016 года Седикова задержали украинские военные, а через год он был осужден к 11 годам тюрьмы по обвинению в террористической деятельности. Он отбывает наказание в Бучанской колонии в Киевской области.

Заключенный был среди 22 россиян, которые в 2018 году обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть их на родину.

Напомним, ранее адвокат Валентин Рыбин, заявил, что Украина готовит к обмену четырех удерживаемых россиян. Он добавил, что в списке на обмен есть и другие лица, но их фамилии не назвал.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во время встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ) с представителями России была достигнута договоренность о начале правовой очистки лиц. Однако позже Россия заблокировала эту инициативу.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСлужба безопасности Украиныобмен пленнымибоевики
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