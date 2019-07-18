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Кремль заблокировал обмен пленными без правовой очистки, - Бессмертный

Новости » Политика    18.07.2019 - 13:58
Кремль заблокировал обмен пленными без правовой очистки, - Бессмертный
Фото: Роман Бессмертный (facebook.com roman.bezsmertnyi)

Проведение обмена могло состояться в пятницу, 19 июля

Во время минской встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ) с представителями России была достигнута договоренность о начале правовой очистки лиц, вошедших в списки для обмена. Об этом сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске Роман Безсмертный, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными и осужденными лицами в соотношении 208 на 69.

"По его словам, в ТКГ состоялось пленарное заседание всех четырех подгрупп с участием посредников ОБСЕ, которое вел Мартин Сайдик. Самое важное, что достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными и осужденными лицами в соотношении 208 на 69", - заявил Бессмертный.

По его словам, проведение обмена могло состояться в пятницу, 19 июля.

"Украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и предложила соответствующее число. Мы могли даже сегодня сделать этот обмен. Это было поддержано даже представителями из ОРДЛО, но этому возразил Кремль, представители Москвы. Поэтому договорились проводить процедуру правовой очистки. Я не останавливаюсь на этом сроке. К этим 208-ми и 69-ти человек относятся лица с разной категорией правовой очистки. Где-то это будет несколько дней, по кому-то это будет, возможно, несколько месяцев. Но эта процедура запущена", - добавил Бессмертный.

Напомним, 17 июля сообщалось, что на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске подтвердили списки для обмена. Пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила, что в гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, "которых мы стремимся освободить".

Как писало РБК-Украина ранее, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина готова в любой момент провести обмен пленными с РФ.

Добавим также, специальный представитель США Курт Волкер надеется, что РФ согласится на обмен пленными с Украиной. Волкер отметил, что это могло бы стать результатом прямого взаимодействия президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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Новости Украины Российская Федерацияобмен пленнымиБессмертный Роман
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